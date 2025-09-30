Zeka testi: Galatasaray logosu nerede? Galatasaray logosunu kaç saniyede bulabileceksiniz?

Futbolseverlerin ve görsel zeka meraklılarının ilgisini çekecek bir zeka testi internet kullanıcıları arasında hızla yayıldı.

Resimde Fenerbahçe ve Beşiktaş logoları yer alırken, dikkatli gözler için gizlenmiş bir Galatasaray logosu da bulunuyor. Peki, siz fark edebilecek misiniz?

Bu tür görsel zeka testleri, dikkat, odaklanma ve hızlı gözlem yeteneğini ölçmenin yanı sıra eğlenceli vakit geçirmenizi de sağlıyor.

Testin amacı, sıradan bir görüntüde küçük ama anlamlı detayları yakalayabilme becerinizi ortaya çıkarmak.

Logolar arasında gizlenmiş Galatasaray amblemini bulmak için dikkatli bakmanız ve renk geçişlerine odaklanmanız gerekiyor.

İşte o görsel;

Çoğu kullanıcı, ilk bakışta fark etmezken, detaylı inceleme sonucunda Galatasaray logosunun yerini belirleyebiliyor.

Bu test sadece futbolseverleri değil, aynı zamanda zihinsel çevikliğini ölçmek isteyen herkesin ilgisini çekiyor.

Siz de resimdeki Galatasaray logosunu bulup bulamadığınızı deneyin ve görsel zekanızı test edin!

Süreniz başladı...

5...

4...

3...

2...

1...

Süre bitti!

İşte resimdeki Galatasaray logosunun bulunduğu yer;