Zeynep Bastık hamama gitti! Verdiği bornozlu pozlar yürek hoplattı… Gündemde sıkça adından söz ettiren güzel şarkıcı Zeynep Bastık hamam sefası yaptı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı yorum yağmuruna tutuldu…

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Gerek kariyer hayatı gerekse özel hayatıyla sıkça sosyal medya gündemine yerleşen Zeynep Bastıktan olay yaratan pozlar geldi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla adeta gündemin nabzını tutan güzel şarkıcı bu kez hamam sefasından pozlar paylaştı.

Arkadaşları ile hamama giden Bastık, bornozuyla poz verdi. Kısa süre içinde binlerce yorum ve beğeni alan şarkıcıya takipçileri bir kez daha hayran bıraktı.

Güzel şarkıcı hamam sefası fotoğraflarını “O kurnadan bu kurnaya” notu ile paylaştı.

Ayaklarına yorum yağdı…

Daha önce yaptığı paylaşımında ayaklarıyla gündem olan Bastık bu sefer ayaklarını gizlemeyi tercih etmesi dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Ayakları nasıl görememeyiz ya', 'Bornozla fotoğraf var ama ayak yok' gibi yorumlar yapıldı.