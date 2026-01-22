Zeynep Sönmez 3. tur tenis maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte rakibi ve maç saati...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tenisçi Zeynep Sönmez, ülkemizi gururlandırıyor...

Milli tenisçimiz, Avustralya Açık'ta ana tabloda üçüncü tura yükselerek turnuva tarihinde bunu başaran ilk Türk tenisçi oldu.

Zeynep, ikinci turda Macar rakibi dünya 74 numarası Anna Bondar ile yedi numaralı kortta karşılaştı. Maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutan milli raket, ilk seti 6-2, ikinci seti ise 6-4 kazanarak korttan galip ayrıldı ve adını üçüncü tura yazdırdı.

Milli tenisçi, üçüncü turda dünya sıralamasında 94. sırada yer alan Yulia Putintseva ile karşılaşacak.

İki raket, kariyerlerinde ilk kez birbirine rakip olacak.

Peki; Zeynep Sönmez 3. tur maçı ne zaman? Hangi kanalda ve saat kaçta? İşte bilgiler...

ZEYNEP SÖNMEZ 3.TUR TENİS MAÇI NE ZAMAN 2026

Zeynep Sönmez ile Putintseva arasındaki 3. tur maçı, 23 Ocak 2026 Cuma günü oynanacak.

Karşılaşmanın saati ise henüz belli olmadı.

Avustralya Açık 2026 heyecanı Türkiye'de Eurosport veya S Sport Plus ekranlarından takip edilebiliyor.