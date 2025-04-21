ZTK YARI FİNAL! Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Konyaspor ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında kozlarını paylaşacak.

Büyük heyecana sahne olması beklenen müsabaka futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Tek maç üzerinden oynanacak yarı final maçını kazanan taraf Trabzonspor - Göztepe eşleşmesinin galibiyle finalde karşılaşacak.

İki takım bu sezon 4. kez karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Süper Lig'de oynanan 2 maçıda kazanırken Türkiye Kupası grup aşamasında oynanan maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Peki, Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

İşte maçın bilgileri...

Konyaspor - Galatasaray maçı ne zaman?

Konyaspor - Galatasaray maçı 22 Nisan 2025 Salı günü saat 20:30'da oynanacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak zorlu müsabaka ATV ekranlarından naklen yayınlanacak.