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Bilgisayar korsanları, koronavirüs salgınından yararlanıyor

İnsanların koronavirüs korkusundan yararlanan hackerlar, e-posta yoluyla kötü amaçlı yazılım yayıyor.

Haber Merkezi | 07.02.2020 - 13:27..
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar 638 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan koronavirüs salgını, insanların oldukça endişenmesine neden oluyor.

Bu endişeden yararlanmaya çalışan hackerlar, gönderdikleri e-posta yoluyla kullanıcıların hassas bilgilerini ele geçiriyor.

IBM X-Force Tehdit İstihbaratı uzmanlarına göre bilgisayar korsanları, Japonya'daki kurbanlara sahte e-postalar göndererek koronavirüsün ülkeye sızdığını söylüyor. Kullanıcılardan, daha fazla bilgi edinebilmeleri için ise e-postaya ekli Microsoft Word belgesini açmaları isteniyor.

hacker

HASSAS VERİLER ELE GEÇİRİLİYOR

Kullanıcılar, e-postadaki Word belgesini açtığında kötü amaçlı yazılım bilgisayarlara iniyor ve hassas veriler korsanların eline geçmiş oluyor. Ayrıca, fidye yazılımı gibi daha tehlikeli programlar da bilgisayarlara yükleniyor.

IBM'den yapılan açıklamada, koronavirüs nedeniyle birçok insanın endişeli olduğunu belirtilerek, hackerların bu yolla kullanıcıları kandırmasının daha kolay olabileceğini vurguladı.

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Bilgisayar korsanları, koronavirüs salgınından yararlanıyor

Bilgisayar korsanları, koronavirüs salgınından yararlanıyor

Bilgisayar korsanları, koronavirüs salgınından yararlanıyor

Bilgisayar korsanları, koronavirüs salgınından yararlanıyor

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