Bir cinayetten 16 kişi idam cezası aldı

Bangladeş’in Feni şehrindeki bir okulda, müdürün odasında meydana gelen olay şöyle gelişti:

27 Mart 2019 tarihinde okul müdürünün tacizine uğrayan Nusrat Jahan Rafi, durumu ailesine anlattı. Aile, müdür hakkında suç duyurusunda bulundu ve konu mahkemeye taşındı.

CİNAYET PLANINI ÖĞRENCİLERİNE TEK TEK ANLATTI

Hakim karşısına çıkarılan okul müdürü Siraj-Udowla, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hapisteyken Nusrat Jahan Rafi’yi öldürme planları yapan okul müdürü, okuldan kendine yakın öğrencileri çağırarak onlara talimat verdi. Rafi’nin öldürülmesini isteyen Siraj-Udowla, kafasında tasarladığı planı öğrencilerine tek tek anlattı.

YAKARAK ÖLDÜRDÜLER

Okul müdürü ile görüşmelerinin ardından 6 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek olan bir sınav öncesi okul önünde Rafi’yi beklemeye koyulan öğrenciler, onu ıssız bir alana kaçırarak ateşe verdi. Olay yerinde ağır yaralı olarak bulunan Rafi, önce Feni Hastanesi'ne daha sonra da Dakka’daki daha donanımlı bir hastaneye kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen Rafi, 10 Nisan’da hayatını kaybetti.

16 KİŞİ İDAM CEZASI ALDI

Ülke genelinde büyük tepkilere yol açan olay sonrası Başbakan Şeyh Hasina, Rafi’nin ailesine bir ziyaret gerçekleştirmiş, kısa süre içinde açılan davanın sonuca ulaşması için elinden geleni yapacağının sözünü vermişti. Olaydan 61 gün sonra, bugün karar verildi. Kararı açıklayan Hakim Md. Mamun Ur Raşid, okul müdürü de dahil 16 kişinin idam cezasına çarptırıldığını duyurdu.