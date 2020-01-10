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Birkan Sokullu'dan Berrak Tüzünataç açıklaması

Oyuncu Birkan Sokullu, kendisi gibi oyuncu eski sevgilisi Berrak Tüzünataç hakkında konuştu.

Haber Merkezi | 10.01.2020 - 09:49..
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Birkan Sokullu, 3 yıllık aşkın ardından 2019’da ayrıldığı Berrak Tüzünataç ile bir kulüpte karşılaşmıştı.

"MEDENİ İNSANLARIZ"

Sokullu “Evet karşılaştık. Ayrıldıktan sonra birbirimizi birçok kez gördük. Konuşuyoruz da... Ortak çok dostumuz var. Biz medeni insanlarız. Küsüp ‘merhaba’ dememek doğru değil ki” dedi.

Birkan Sokullu'dan Berrak Tüzünataç açıklaması

"BÖYLE ŞEYLERİ DERT ETMEM"

Berrak Tüzünataç’ın şimdiki sevgilisi Berk Suyabatmaz da şöyle söylemişti: “Eski eşim Burcu Esmersoy ile konuşuyoruz, görüşürüz de. Böyle şeyleri dert etmem.” Burcu Esmersoy ile Berrak Tüzünataç da birbirlerini sevdiklerini söylemişlerdi.

Birkan Sokullu'dan Berrak Tüzünataç açıklaması

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