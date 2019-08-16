Birleşik Müşterek Harekat Merkezi haftaya çalışmaya başlayacak

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasite ile gelecek hafta çalışmaya başlayacağını açıkladı.

"TAKVİM AKSAKSIZ İLERLİYOR"

"Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasite ile önümüzdeki hafta çalışmaya başlayacak" ifadelerini kullanan Akar, belirlenen takvimin şu ana kadar aksaksız uygulandığını belirtti.

"TERÖRİSTLERLE İŞ BİRLİĞİNİN İZAHI YOK"

Akar, takvimin bundan sonra da aynı şekilde uygulanmasını beklediklerini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Bunu yakından takip ediyoruz. Müttefiklerimizin teröristlerle, YPG ile iş birliği yapmasının bizim açımızdan hiçbir izahı yok. Bunun bir an önce sonlanmasını bekliyoruz."