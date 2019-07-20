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Samsun'da şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a veda

Terör örgütü PKK'nın kalleş saldırısında şehit düşen Binbaşı Akkuş, memleketinde gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

AA | 20.07.2019 - 14:15..
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Samsun'da şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a veda

Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş, terör örgütü PKK'nın hain saldırısıyla Bitlis'te şehit oldu.

ARMUTLU MERKEZ CAMİSİ'NE GETİRİLDİ

Şehit asker Akkuş'un cenazesi, Samsun Kıranköy Mezarlığı morgundan alınarak Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki babaevine, ardından da Armutlu Merkez Camisi'ne getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada şehit Akkuş'un ailesine başsağlığı dileklerini ileterek törene katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bakan Soylu'nun da omuzladığı şehit Akkuş'un naaşı, cenaze aracına taşındı.

"BABA GİTME"

Baba Rüştü ile anne Saniye, eşi Yasemin ve kızı Büşra Akkuş'un törende çok üzgün oldukları görüldü.

Şehit olan askerin kızının, babasının tabutu götürülürken "Baba gitme" diyerek ağlaması, duygu dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Bitlis'te şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı VİDEO

Samsun'da şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a veda

Samsun'da şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a veda

Samsun'da şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a veda

Samsun'da şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a veda

Samsun'da şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a veda

Samsun'da şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a veda

Samsun'da şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a veda

Samsun'da şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a veda

Samsun'da şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a veda

Samsun'da şehit Binbaşı Zafer Akkuş'a veda

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