Bodrum'da Ajda Pekkan rüzgarı esti

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Denizde boğulan adama kimse yardım etmedi

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Alışveriş yapmak için hastaları bekleten memur

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Fikret Orman: Fernandes'in aldığı parayı kendisine helal etmiyorum

1 ABD'de rehine krizinde 2 kişi öldü Helena-West Helena kentinde bir saldırgan iki kişinin ölümüne neden olurken bölgeye gelen polis ekipleri, saldırganı olay yerinde öldürdü.

2 Seda Türkmen ve Bora Akkaş boşanıyor Oyuncu Seda Türkmen, iki yıl önce evlendiği kendisi gibi oyuncu Bora Akkaş’a boşanma davası açtı.

3 Taksim Meydanı'ndaki asma kilitler ilgi çekiyor Paris'te 'aşıklar köprüsü' olarak bilinen köprünün bir aynısı da Taksim Meydanı'nda hayata geçti.

4 Apple, Amazon için 5 milyar dolarlık bağış yapacak Apple CEO’su Tim Cook, Apple’ın Amazon’daki orman yangınlarıyla mücadele etmek için bağış yapacağını duyurdu.

5 Taksi plakaları yükselişe geçti Taksi fiyatlarına yapılan yüzde 20'lik zamla birlikte plaka fiyatları da 2 milyon lira seviyesine çıktı.

6 Cem Yılmaz ve Defne Samyeli'nin aşk tatili devam ediyor Cem Yılmaz 30 Eylül'de Zorlu PSM'de başlayacak gösterileri öncesinde sevgilisi Defne Samyeli ile bu yazın son Bodrum tatiline çıktı .