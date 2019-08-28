Bodrum'da Ajda Pekkan rüzgarı esti

Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum antik tiyatroda konser verdi.
ŞARKILARINA HAYRANLARI DA EŞLİK ETTİ
Şarkıları, dansları ve enerjisiyle sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşatan Ajda Pekkan, şarkılarının çoğunu hayranlarıyla beraber söyledi.
5 BİN KİŞİ İZLEDİ
Konser alanını saatler öncesinde dolduran hayranları, süperstarın fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı. 5 bin kişinin izlediği konser sonunda sevenleri Pekkan’ı ayakta alkışladı.
Pekkan, konserinin sonunda, kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür etti.