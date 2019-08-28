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Bodrum'da Ajda Pekkan rüzgarı esti

Türk pop müziğinin 'Süperstar' lakaplı sanatçısı Ajda Pekkan, Bodrum’da sevenleriyle buluştu. Antik tiyatroda gerçekleşen konseri yaklaşık 5 bin kişi izledi.

İHA | 28.08.2019 - 09:02..
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Süperstar Ajda Pekkan, Bodrum antik tiyatroda konser verdi.

ŞARKILARINA HAYRANLARI DA EŞLİK ETTİ

Şarkıları, dansları ve enerjisiyle sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşatan Ajda Pekkan, şarkılarının çoğunu hayranlarıyla beraber söyledi.

Bodrum'da Ajda Pekkan rüzgarı esti

5 BİN KİŞİ İZLEDİ

Konser alanını saatler öncesinde dolduran hayranları, süperstarın fotoğrafını çekmek için birbirleriyle yarıştı. 5 bin kişinin izlediği konser sonunda sevenleri Pekkan’ı ayakta alkışladı.

Bodrum'da Ajda Pekkan rüzgarı esti

Pekkan, konserinin sonunda, kendisini yalnız bırakmayan hayranlarına teşekkür etti.

Bodrum'da Ajda Pekkan rüzgarı esti

Bodrum'da Ajda Pekkan rüzgarı esti

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