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Bodrum'da kaçak yapıların yıkımında sona doğru

Bodrum'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı harekete geçiren kaçak binaların yıkımının yüzde 95'i tamamlandı.

İHA | 26.10.2019 - 17:00..
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Bodrum'da imara aykırı inşa edilen binalara müdahale, 20 Ağustos'ta yapılan incelemeler sonunda başladı.

BAKANLIĞIN UYARISI İŞE YARADI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 28 Eylül'de yaptığı son uyarıyı dikkate alan proje sahipleri 1 ay içerisinde yıkımları sonlandı.

YIKIMLARIN YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI

Ancak bazı proje sahipleri hala yıkımları sürdürüyor. Yetkililerin aktardığı bilgiye göre, yıkımların yüzde 95'i tamamlandı.

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımında sona doğru

İŞ MAKİNELERİ HALA ÇALIŞIYOR

Kırmızı çarpı ile işaretlenmiş imara aykırı olan bölümler için iş makineleri çalışmaya devam ediyor.

Aynı projede bulunan asansörün yıkımı ve molozların taşıma işlemlerinin tamamen bittiği görüldü.

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımında sona doğru

CEZA KESİLECEK

Öte yandan, projelerin harita mühendisleri ve yapı denetim firmalarının ise denetlemeden geçeceği, bu yapılara izin veren yapı denetim firmalarına da ceza kesilmesi için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımında sona doğru

Bodrum'da kaçak yapıların yıkımında sona doğru

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