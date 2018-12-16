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Bodrum'da yine sel: Vatandaşlar isyan etti

Muğla Bodrum'da sabah saatlerinden etkili olan sağanak yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İHA | 16.12.2018 - 18:53..
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Bodrum’da sabah saatlerinde başlayan ve öğle saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağış cadde ve sokakları göle çevirdi. Uzun süre etkili olan yağışla birlikte zaman zaman dolu yağışı da etkili oldu. Bitez Mahallesi’nde bulunan birçok cadde sular altında kalırken araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

VATANDAŞLAR İSYAN ETTİ

Bodrum’da son bir kaç ayda etkili olan şiddetli yağışların sele dönmesi ise vatandaşı isyan ettirdi. Belediye, zabıta ve itfaiye ekiplerinin ise yaşanacak su baskını ve sel durumlarında hazırlıklı olarak bekledikleri öğrenildi. Bodrum Belediyesi anons ve toplu mesaj geçerek vatandaşları şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaları konusunda uyardı.

Bodrum'da yine sel: Vatandaşlar isyan etti

Öte yandan geçtiğimiz hafta gözde turizm merkezinde yaşanan sel nedeniyle asfaltlar patlamış, çok sayıda araç ve motosiklet sürüklenmiş, elektrik direkleri devrilmişti. Birçok ev ve işyerini su basan ilçede büyük çapta maddi hasar oluşmuştu.

Bodrum'da yine sel: Vatandaşlar isyan etti

Bodrum'da yine sel: Vatandaşlar isyan etti

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