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Bodrum'daki kaçak yapının yıkımına başlandı

Bodrum'da inşaatı durdurulan The Bo Viera Projesi'nin imar ile yapı ruhsatına aykırı bölümlerinin yıkımına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince bugün başlandı.

DHA | 08.09.2019 - 16:36..
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Bodrum'da kontrolsüz yapılaşmayla ilgili tepkiler üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 20 Ağustos'ta ilçeye gelerek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait tekneyle Tilkicik, Küçükbük ile Demirbükü koylarında kaçak yapılaşmaya ilişkin denetimler yaptı.

BAKANLIK KARAR ÇIKARDI, 4 GÜN SONRA EKİPLER BÖLGEYE GİTTİ

Bu denetimlerden sonra Bodrum Belediyesi'nin daha önce imar planına aykırılıklar bulunduğunu tespit ettiği The Bo Viera Projesi'nin de içinde olduğu 1611 konut ve 4 otelin inşaatı durduruldu. Bakanlığın kararından 4 gün sonra belediye ekipleri, 24 Ağustos'ta, tartışmaların merkezindeki 365 villa ve 80 odalı oteli içeren The Bo Viera Projesi'nin inşaatının olduğu Gündoğan'a gitti.

Bodrum'daki kaçak yapının yıkımına başlandı

BELEDİYE EKİPLERİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE KESİP, BIRAKTILAR

Bakanlığın 1 ay süre verdiği şirketin yetkilileri, yıkım için gelen belediye ekiplerinin kepçelerinin kullanılmasını istemedi ve kendilerinin kaçak bölümleri yıkacaklarını belirtti. Ardından ilk olarak sahile inilen asansör bölümünün yıkımına başlandı. İnşaat firması çalışanları, belediye ekiplerinin gözetiminde asansör bölümünün beton kısımlarını özel araçlarla kesmeye çalıştı, 6 Eylül Cuma günü ise çalışmaya son verildi.

Bodrum'daki kaçak yapının yıkımına başlandı

TIRLAR BÖLGEYE GELDİ,

Şirket yetkililerinin, yıkım için kendi araçlarının yetersiz olduğu gerekçesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurduğu öğrenildi. Bakanlık tarafından Ankara'dan gönderilen iş makineleri, tırlar üzerinde The Bo Viera inşaatının olduğu bölgeye bugün sabah saatlerinde ulaştırıldı.

Bodrum'daki kaçak yapının yıkımına başlandı

YIKIM 2 GÜN SÜRECEK, MOLOZLAR 1 HAFTADA TAŞINACAK

Hazırlıklar, saat 15.00'e kadar tamamlanırken, saat 15.40 itibarıyla yıkıma başlandı. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı çalışmalar kapsamında yıkımın 2 gün süreceği, molozların taşınmasıyla bu sürenin 1 haftayı bulmasının beklendiği öğrenildi.

Bodrum'daki kaçak yapının yıkımına başlandı

Bodrum'daki kaçak yapının yıkımına başlandı

Bodrum'daki kaçak yapının yıkımına başlandı

Bodrum'daki kaçak yapının yıkımına başlandı

Bodrum'daki kaçak yapının yıkımına başlandı

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