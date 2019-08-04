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Bodrum’u tedirgin eden esrarengiz şahıs salıverildi

Bodrum'da çok sayıda evin kapı ve penceresini zorlayan ve bazı evlere girip uyuyanları izleyen şahıs, yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, sorgusunun ardından serbest kaldı.

İHA | 04.08.2019 - 14:58..
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Umurça Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi, yaklaşık bir aydan beri çok sayıda evin kapı ve penceresini zorladı, kimi evlere girdi ve evlerde yatanları izledikten sonra geldiği gibi çıktı.

NÖBET TUTUYORLARDI

Yaşanan durumdan dolayı mahalle sakinleri tedirgin olurken, bazı mahalle sakinleri de gruplar halinde mahallede nöbet tutmaya başladı. Polis ekipleri ve bekçiler de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Bodrum’u tedirgin eden esrarengiz şahıs salıverildi

MAHALLEDE YAŞAYAN GENÇLER İHBAR ETTİ

Mahalledeki gençler, sabaha karşı eşgale uyan bir şahsı görmeleri üzerine polis ekiplerine haber verdi. Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan ekipler, isminin A.O.M. olduğu belirlenen 22 yaşındaki şüpheliyi Kumbahçe’de yakaladı. Gözaltına alınıp Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen A.O.M., buradaki ifadesinin ardından öğleden sonra adliyeye sevk edildi.

SERBEST KALDI

Mahkemeye çıkarılan şahsa “kişilerin huzur ve sükununu bozma” suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Bodrum’da bir akaryakıt istasyonunda çalıştığı öğrenilen A.O.M.’nin daha önceden uyuşturucu, hırsızlık ve huzur bozma suçlarından kaydı olduğu belirtildi.

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