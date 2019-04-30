taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9569
Euro
6.6634
Altın
1283.29
Borsa
94535.1
Gram Altın
245.84

Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

Bolu Belediyesi'ne 10 yıl önce itfaiye eri kadrosuyla giren Serkan Ilgaz’ın, 6 üst düzey görevi birden yürüterek, her biri için ayrı maaş aldığı belirlendi.

Haber Merkezi | 30.04.2019 - 09:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’ye geçen Bolu Belediyesi’nde kadrolardaki değişimler sürüyor.

Belediyeye 10 yıl önce itfaiye eri kadrosuyla giren Serkan Ilgaz adlı kişinin, 6 üst düzey görevi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı.

6 İŞİNDEN  DE OLDU

Serkan Ilgaz'ın; özel kalem müdür vekilliği, insan kaynakları birim sorumluluğu, belediye bünyesindeki 'Tabiatın Kalbi Bolu' şirketinin yönetim kurulu üyeliği, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı, belediye bilişim birim sorumluluğu ve halk ekmek fırın müdür vekilliği görevlerinin hepsini birden yürüttüğü bildirildi. Bunun üzerine Ilgaz, bulunduğu görevlerden alındı.

Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

10 BİN TL MAAŞ ALIYORDU

Eski Bolu Belediyesi Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın uzaktan akrabası olduğu öğrenilen Serkan Ilgaz, Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın talimatıyla 10 yıl önce göreve başladığı itfaiye eri kadrosuna gönderildi. Ilgaz'ın tüm görevleri yürüttüğü dönemde, mesailerle birlikte aylık 10 bin TL'ye yakın maaş aldığı bildirildi.

Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

Körfez medyasında 'Sevakin' yalanları

53
Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

Fransa ve Almanya Balkan Zirvesi yaptı

45
Avengers: Endgame'in sonunu söyleyen seyirciyi dövdüler

Avengers: Endgame'in sonunu söyleyen seyirciyi dövdüler

23
Demet Akalın kızı için Sinem Kobal'ı eve çağırdı

Demet Akalın kızı için Sinem Kobal'ı eve çağırdı

31
Rusya'nın akıllı balinaları casus olarak eğitiliyor

Rusya'nın akıllı balinaları casus olarak eğitiliyor

13
Tuzla'da tersanedeki uçak gemisinde yangın çıktı

Tuzla'da tersanedeki uçak gemisinde yangın çıktı

64
Patlayan tahliye borusundan sular fışkırdı

Patlayan tahliye borusundan sular fışkırdı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir