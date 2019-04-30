Bolu Belediyesi’nde 6 işi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldı

31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’ye geçen Bolu Belediyesi’nde kadrolardaki değişimler sürüyor.

Belediyeye 10 yıl önce itfaiye eri kadrosuyla giren Serkan Ilgaz adlı kişinin, 6 üst düzey görevi birden yürütüp, 6 ayrı maaş aldığı ortaya çıktı.

6 İŞİNDEN DE OLDU

Serkan Ilgaz'ın; özel kalem müdür vekilliği, insan kaynakları birim sorumluluğu, belediye bünyesindeki 'Tabiatın Kalbi Bolu' şirketinin yönetim kurulu üyeliği, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı, belediye bilişim birim sorumluluğu ve halk ekmek fırın müdür vekilliği görevlerinin hepsini birden yürüttüğü bildirildi. Bunun üzerine Ilgaz, bulunduğu görevlerden alındı.

10 BİN TL MAAŞ ALIYORDU

Eski Bolu Belediyesi Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın uzaktan akrabası olduğu öğrenilen Serkan Ilgaz, Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan'ın talimatıyla 10 yıl önce göreve başladığı itfaiye eri kadrosuna gönderildi. Ilgaz'ın tüm görevleri yürüttüğü dönemde, mesailerle birlikte aylık 10 bin TL'ye yakın maaş aldığı bildirildi.