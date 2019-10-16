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Bolu Dağı'ndan seyir zevki yüksek görüntüler

Bolu Dağı'nda etkili olan sis güzel görüntüler oluşturarak, yoldan geçen sürücülerin dikkatini çekti. Vatandaşlar yol kenarına park ederek fotoğraflar çektiler.

AA | 16.10.2019 - 23:03..
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Bolu Dağı'nda sisin etkili olan sis Kaynaşlı ve Düzce Ovası'na çöktü.

Bolu Dağı'nda sis güzel görüntüler oluşturdu VİDEO

MANZARAYI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN DURDULAR

Bolu Dağı'nın zirve noktası olan Köroğlu bölgesinden,  Kaynaşlı ve Düzce Ovası'nın üzerine çöken sis görüntülendi. D-100 kara yolu güzergahında da güzel görüntüler oluşurken, sürücüler de araçlarını yol kenarına park ederek manzaranın tadını çıkardı. Sürücü Sefa Şenzek, Çorum'dan Tekirdağ'a gitmek üzere Bolu Dağı'ndan geçerken seyrine doyumsuz manzarayla karşılaştığını söyledi.

Bolu Dağı'ndan seyir zevki yüksek görüntüler

"DOĞAÜSTÜ GÜZELLİK

Güzel bir sabah geçirdiğini aktaran Şenzek, "Doğaüstü bir güzellik var burada. Dayanamadım, fotoğraf çekeyim dedim. Bu manzarayı herkes görmeli. Bu manzara anlatılmaz, gelip görülmesi gerek. Böyle bir güzelliğe ilk defa rast geldim." diye konuştu.

Bolu Dağı'ndan seyir zevki yüksek görüntüler

Bolu Dağı'ndan seyir zevki yüksek görüntüler

Bolu Dağı'ndan seyir zevki yüksek görüntüler

Bolu Dağı'ndan seyir zevki yüksek görüntüler

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