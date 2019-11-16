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Bolu TEM Otoyolu'nda bir kadına araç çarptı

Bolu TEM Otoyolu’nda karşıya geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA | 16.11.2019 - 04:46..
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Bolu TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde, Ankara istikametine seyir halinde olan Selahattin Bıyık idaresindeki otomobil, otoyolda karşıya geçmek isteyen Şengül Doğan (39) isimli kadına çarptı.

Bolu TEM Otoyolu'nda bir kadına araç çarptı

100 METRE SÜRÜKLENDİ

Sürücü Bıyık’ın ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, çarpmanın etkisiyle otoyolda yaklaşık 100 metre sürüklenen Doğan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bolu TEM Otoyolu'nda bir kadına araç çarptı

REFÜJDEKİ TELLERDEN GEÇMEK İSTEMİŞ

Polis ekipleri ise kaza yerinde yaptıkları incelemede Doğan’ın, refüjde bulunan tellerdeki boşluktan çıkarak yolun karşısına geçmek istediği sırada olayın meydana geldiğini belirledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Doğan’ın cesedi, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu TEM Otoyolu'nda bir kadına araç çarptı

Bolu TEM Otoyolu'nda bir kadına araç çarptı

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