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Boşandığı eşini ve baldızını öldüren zanlı tutuklandı

İzmir’in Çiğli ilçesinde, boşandığı eşini ve baldızını silahla öldüren zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA | 21.06.2019 - 06:35..
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Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Çiğli ilçesi Köyiçi Mahallesi 8082/1 sokakta bulunan 2 katlı evin 2’nci katında eski eşi ve eski baldızını öldüren Göksel Sağlam için tutuklama kararı çıkartıldı.

ESKİ EŞİ VE BALDIZINI ÖLDÜRDÜ

Bir süre önce Menemen Açık Ceza İnfaz Kurumuna giren Göksel Sağlam (47), geçtiğimiz günlerde izne çıktı. Göksel Sağlam, izninin son gününde eski eşi olan Habibe Çevik’in (42) evine giderek Çevik ile sözlü olarak tartıştı.

Boşandığı eşini ve baldızını öldüren zanlı tutuklandı

Tartışma büyüyünce yanında getirdiği tabanca ile ateş açarak Habibe Çevik’i ve baldızı Fatma Akdağ’ı (39) ağır yaraladı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Cezaevinden izinli çıktı eski eşi ile eski baldızını öldürdü VİDEO

MAHKEME KARARIYLA TUTUKLANDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Fatma Akdağ’nın olay yerinde öldüğü belirlendi. Ağır yaralanan Habibe Çevik ise kaldırıldığı Çiğli Bölge Eğitim Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Olayın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan Göksel Sağlam polis ekipleri tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sağlam, "birden fazla kişiyi kasten öldürmek" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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