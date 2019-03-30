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Boston Dynamics'in taşıma için geliştirdiği robot: Handle

Amerikan robotik mühendislik şirketi, 'Handle' adlı yeni robotunun tanıtımını yaptı.

DHA | 30.03.2019 - 03:18..
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Genel merkezi, ABD’nin Massachusetts eyaletinde bulunan mühendislik şirketi Boston Dynamics, sosyal medya üzerinden tanıtılan robotun taşıma ve lojistik için kullanılabileceğini yazdı.

Boston Dynamics'in taşıma için geliştirdiği robot: Handle

Boston Dynamics'in taşıma için geliştirdiği robot: Handle

OBJELERİ AYIRT EDEBİLİYOR

Firma ayrıca, Handle’ın üzerindeki görüntü sistemi sayesinde, objeleri ayırt edebildiğini ve bunları bir yerden bir yere taşıyabildiğini belirtti.

Üzerine yerleştirilmiş bu görüntü sisteminin bir navigasyon görevi gördüğünü belirten firma, taşınan objelerin bir düzen içerisinde dizilmesine de olanak sağladığını belirtti.

Boston Dynamics'in taşıma için geliştirdiği robot: Handle

15 KİLOYA KADAR YÜK TAŞIYOR

Ayrıca, Boston Dynamics, yayınladığı görüntülerde ‘Handle’ın taşıdığı karton kutuların ağırlığının 5 ila 15 kg arası olduğunu yazdı.

Boston Dynamics'in taşıma için geliştirdiği robot: Handle

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