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Brexit bilançosu: İngiliz ekonomisi düşüşte

Uzun bir süredir Brexit ile mücadele eden İngiltere ekonomisinin düşüşü hızla devam ediyor.

AA | 04.10.2019 - 05:07..
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İngiliz ekonomisinde yüzde 80’lik payla lokomotif niteliğindeki hizmet sektörünün daralma sinyalleri vermesi, piyasalardaki ekonomik durgunluk endişelerini arttırdı.

Şirketlerin ihale ve tedarik defterleri üzerinde inceleme yapan IHS Markit ve CIPS adlı kurumlar, şirketlerin hizmet alımları endeksinin 50’nin altında olduğunu açıkladı. 50’nin üzerindeki okumalar gelişmenin, altındakiler ise gerilemenin işareti olarak görülüyor.

EYLÜL AYININ PLANLARI TUTMADI

Buna göre şirketlerin hizmet alımları endeksi Ağustos’da 50,6 iken, Eylül’de 49,5’e düştü. Oysa, ekonomistlerin Eylül beklentisi 50,3’tü.
İmalat ve inşaat sektörlerini epeydir etkisi altında tutan ekonomik daralma, üçüncü çeyreğin endişe verici rakamlarıyla hizmet sektörüne de sıçradığının işaretlerini veriyor. İngiliz ekonomisinin sektör verileri, özellikle Eylül sonuçlarıyla beraber beklenmedik bir tablo çizdi.

9 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Pazardaki şirketlerin ihale ve satın alma defterlerini yorumlayan kurumlar IHS Markit ve CIPS, istihdamda 9 yılın en düşük seviyesine dönüldüğü sonucuna vardı.

Ankete katılan şirketler, ayrılan elemanların yerine yenilerini başlatamadıklarından ve müşterilerinin siparişlerini Brexit nedeniyle ertelediklerinden yakındı. Özellikle hizmet sektörünün temsilcileri 2016’daki AB’den ayrılık referandumundan bu yana, sektörün en az iyimser olan grubunu teşkil ediyor.

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