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Brezilya'da cezaevinde isyan: 15 ölü

Amazonas eyaletinde bulunan Ansio Jobim Cezaevi Kompleksi’nde mahkumlar arasında çıkan çatışmada, 15 kişi öldü.

İHA | 27.05.2019 - 11:07..
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Brezilya’nın Amazonas eyaletine bağlı Manaus şehrindeki Ansio Jobim Cezaevi'nde, ziyaret saatlerinde çatışma yaşandı. Ziyaretçilerin getirdiği aletlerle 15 mahkum hayatını kaybetti.

Ocak 2017’de aynı cezaevi, yaklaşık 20 saat süren ve Brezilya hapishane sisteminin en büyük katliamlarından birisine sahne olan 56 ölümün gerçekleştiği isyana, ev sahipliği yapmıştı.

ŞİŞLENEREK, BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Cezaevi yöneticisi Albay Marcos Vinicius Almeida, düzenlediği basın toplantısında, “Mahkumlar arasında çıkan bir kavgaydı. Ziyaretler devam ederken hiç ölüm olmadı. İlk defa gerçekleşti. Alışılmadık bir şeydi. Bazıları hücrelerin içinde kapılar kapalıyken öldü. Bazı mahkumlar boğularak, bazılar ise şişlenerek öldürüldü.” ifadelerini kullandı.

Brezilya’da cezaevinde kanlı isyan ViDEO

ZİYARETÇİLER ÇETEYE ÖLDÜRÜCÜ ALETLERİ GETİRDİ

Amazonas Kamu Güvenliği sekreteri Louismar Bonates, yerel basına yaptığı açıklamada, hapishanede iki organize suç çetesi arasında çatışma yaşandığını, kendilerini ziyarete gelen akrabalarının getirdiği aletlerin cinayetlerin işlenmesinde kullanıldığını itiraf etti.


Brezilya'da cezaevinde isyan: 15 ölü

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