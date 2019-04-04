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Britney Spears zor günler geçiriyor

Ünlü şarkıcı Britney Spears, babasının sağlık durumunun ağırlaşması üzerine kendi ruh sağlığını iyi hissetmedi. Spears, dün aldığı ani bir kararla, ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yattı.

Haber Merkezi | 04.04.2019 - 09:45..
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Her çıkardığı şarkısıyla hit olmayı başaran ve müzik listelerinin ilk sıralarından inmeyen Britney Spears, daha önce geçirdiği zor günleri henüz atlatamadı.

BABASI ÖLÜM DÖŞEĞİNDE

Ünlü şarkıcı; Instagram hesabından, babasının hasta ve ölüm döşeğinde olduğu için hastanede olduklarını açıklamıştı. Babasının rahatsızlığı nedeniyle Spears, 'Domination' adı verdiği 32 şovluk turneyi ertelemek zorunda kaldı.

Britney Spears zor günler geçiriyor

SPEARS HASTANEYE YATTI

Babasının hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Spears, dün ani bir karar vererek akıl hastanesine yattığını açıkladı. Aldığı bu kararı da Instagram'dan duyurdu. Time'da yer alan haberde, ünlü şarkıcının 30 gün boyunca ruh ve sinir hastalıkları hastanesine kalacağı belirtildi.

Britney Spears zor günler geçiriyor

2008 YILINDA DA REHABİLİTASYON ALMIŞTI

En çok kazanan 10 kadın şarkıcısı arasında yer alan Britney Spears, 2018 yılında 30 milyon dolar kazancıyla dikkat çekmişti. 2008 yılında ise sanatçı, ikinci kez ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatmıştı. Spears bu sorunu sık sık yaşıyor.

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