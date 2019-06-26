Burak Özçivit babalık izni bitti

Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, 13 Nisan'da dünyaya gelen oğlu Karan'danayrılmak istemediği için gelen iş tekliflerini geri çevirmişti.

Ünlü oyuncu, 74 gün aradan sonra çalışamya başladı. Özçivit, eşi Fahri Evcen ve oğullarını İstanbul'da bırakıp mağaza açılışı için Bükreş'e gidecek.

KARAN İÇİN İŞLERİ İPTAL ETMİŞTİ

En son Ocak ayında Katar'da bir organizasyona katılan Özçivit, eşi Fahriye Evcen'in doktorunun verdiği doğum tarihi nedeniyle Nisan ayında Dubai ve Katar'da gerçekleşecek iki işini iptal etmişti.