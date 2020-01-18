Burak Özçivit Karan'ı neden paylaşmadığını anlattı

Ünlü oyuncular Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in yolları, birlikte rol aldıkları dizide kesişti.

Büyük bir hayran kitlesi oluşan 'Çalıkuşu' adlı dizide tanışıp sevgili olan ikili, sonrasında Özçivit'in yönetmenliğini yaptığı bir filmde de oynadı.

8 AY BOYUNCA YÜZÜNÜ GÖSTERMEDİ

2017 yılında hayatlarını birleştiren ünlü çiftin, Karan adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Tam 8 ay boyunca Karan'ın yüzünü göstermeyen çiftten Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde kural bozdu.

3 MİLYONUN ÜZERİNDE BEĞENİ ALDI

Öyle ki Karan bebek, sosyal medyada günün en çok konuşulan ismi oldu, o fotoğrafa 3 milyonun üzerinde beğeni yağdı. Baba Özçivit ise sadece oğlunun elinin gözüktüğü bir kareyi paylaşmakla yetindi.

OĞLUNU NEDEN PAYLAŞMADI?

Magazin muhabirleri başta olmak üzere herkes Burak Özçivit'in oğlu Karan'ın yüzünü neden paylaşmadığını merak etti. Bu soru işaretine son noktayı yine ünlü oyuncu koydu.

"BENİM ACELEM YOK"

Önceki akşam Etiler’de görüntülen Burak Özçivit, dizi çekimlerinin devam ettiğini ve her şeyin yolunda gittiğini söyledi. Gazetecilerin Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile ilgili sorularına “Şimdi burada eşimi ve oğlumu konuşmayalım." yanıtını veren Özçivit, bir muhabirin “Siz neden oğlunuzla fotoğraf paylaşmadınız?” sorusuna ise Fahriye Evcen’e gönderme yaparak cevapladı.

Ünlü oyuncu, “Benim acelem yok, zamanı gelince Karan’ı paylaşırım." dedi.

REKLAM TEKLİFLERİNE CEVAP BİLE VERMEDİ

Kendilerine gelen reklam teklifleri ile ilgili soruları cevapsız bırakan Burak Özçivit, sonrasında bulunduğu mekanın önünden ayrıldı.