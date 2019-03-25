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Bursa'da iki ev alev alev yandı

Bir binada çıkan yangında alevler bitişikteki binaya da sıçradı. Can kaybının olmadığı yangında, iki bina da kullanılmaz hale geldi.

DHA | 25.03.2019 - 00:58..
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevleri fark eden Büyüközden'in ailesi kendilerini dışarı atarken, binayı saran alevler, bitişikteki Selami Ayaz'a ait eve de sıçradı.

Bursa'da iki ev alev alev yandı

4 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN SON ANDA KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Selami Ayaz'ın evinin alt katında bulunan ağıldan 4 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, yanan 2 ev de kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının kesin çıkış nedenini araştırıyor.

Bursa'da iki ev alev alev yandı

Bursa'da iki ev alev alev yandı

Bursa'da iki ev alev alev yandı

Bursa'da iki ev alev alev yandı

Bursa'da iki ev alev alev yandı


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