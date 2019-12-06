Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesinde bir erkek, 17 yaşındaki kız arkadaşıyla tartışmaya başladı.

Bir süre sonra sokak ortasında kız arkadaşını darbetmeye başlayan şüpheli, kız arkadaşının feryatlarına rağmen durmayarak şiddet göstermeye devam etti.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Çevrede bulunan bir iş yeri kameralarına yansıyan görüntülerin ardından, darbedilen kızın babası karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.

Bursa'da kız arkadaşına saldıran erkek kamerada VİDEO