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Bursa'da odun kesen adam hastanelik oldu

Ahmet Ç., odun kestiği sırada başına fırlayan bir odunla yaralandı. Genç adam hastaneye sevk edildi.

İHA | 04.12.2019 - 16:24..
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56 yaşındaki Ahmet Ç., kış için evinin bahçesinde odun kestiği sırada hiç aklına gelemeyen bir kaza yaşadı.

ODUN KAFASINA FIRLADI

Ahmet Ç. odun kestiği sırada, odunlardan biri fırlayarak kafasına isabet etti. Yere yığılan talihsiz adam, yakınları tarafından özel bir araçla hastaneye götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Bursa'da odun kesen adam hastanelik oldu

HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Bu sırada sağlık ekiplerine de haber verildi. İhbar üzerine yola çıkan 112 ekipleri, yaralanan Ahmet Ç.'yi yolda özel araçtan alıp hastaneye götürdü. Şahıs hastanede tedavi altına alındı.

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