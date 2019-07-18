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Bursa'da toplu ulaşım araçlarının kontrolleri arttı

Gebze'de 18 yaşındaki Günay Gülaçar'ın kapısı açık toplu ulaşım aracından düşüp yaşamını yitirmesinin ardından Bursa'da kontroller sıklaştırıldı.

İHA | 18.07.2019 - 12:45..
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Geçtiğimiz günlerde Gebze'de 18 yaşındaki Günay Gülaçar ineceği durakta kapısı açık olan toplu taşıma aracından düşmüş ve hastaneye götürülse de hayata tutunamamıştı.

Yaşanan bu acı olayın ardından ise ekipler, tüm Türkiye'de bir dizi önlem alımaya başladı.

BURSA'DA UYGULAMA NOKTALARI KURULDU

Bu önlemlerin ilki ise Bursa'da gerçekleşti. Bursa'da trafik polisleri, kontrollerini sıklaştırdı. Ekipler, belli noktalarda uygulama noktaları kurdu.

Bursa'da toplu ulaşım araçlarının kontrolleri arttı

KAPISI AÇIK SÜRÜCÜLERE 108 LİRA CEZA

Kapısı açık vaziyette yolculuk yapan şehiriçi minibüs şoförlerini tek tek tespit edildi ve cezalar yazıldı.

Kapısı açık sürücülere 108 lira ceza yazan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bursa'da toplu ulaşım araçlarının kontrolleri arttı

POLİSİN UYGULAMASI YERİNDE

Uygulamaya destek veren minibüs sürücüleri, "Polisin uygulaması çok yerinde olmuş. Aslında dikkat etmemiz gerekiyor ama bazen unutuyoruz kapı açık kalıyor. Bu uygulama bize kapıları kapatmayı hatırlatmaya yardımcı olacak. Çünkü ceza yemek istemiyoruz. Hatamızı kabul ediyoruz. Bundan sonra daha dikkatli olacağız.” dedi.

Bursa'da toplu ulaşım araçlarının kontrolleri arttı

POLİSLERİN ARKASINDAYIZ

Minibüs durağında uygulamayı gören vatandaşlar ise, “Daha önce kapısı açık minibüsten çocuk düştüğüne, kadın düştüğüne şahit olduk. Yapılan uygulama çok yerinde olmuş. Neticede insanların can güvenlikleri söz konusu. 108 lira caydırıcı bir ceza değil ama en azından bir farkındalık oluşturabilir. Polislerin sonuna kadar arkasındayız.” diye konuştu.

Bursa'da toplu ulaşım araçlarının kontrolleri arttı

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