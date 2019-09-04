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Bursa'da tuvaleti yıkılan minibüsçüler isyan etti

Bursa’da yıkılan minibüs durağında, tuvalet yüzünden şoför ve zabıtalar arasında kavga çıktı. Polis ve çevik kuvvet ekipleri, olaylara müdahale etti.

İHA | 04.09.2019 - 14:23..
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Bursa'da tuvaleti yıkılan minibüsçüler isyan etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde meydana gelen olayda; daha önceden yıkımı kesinleşen ve boşaltılması için süresi dolan minibüs durağına sabah saatlerinde giden belediye ve zabıta ekipleri, duraktaki esnafla kısa süreli tartışmanın ardından, durağın yıkılmasına, ancak minibüs durağının yanındaki tuvaletin yıkılmaması üzerine anlaştı.

Anlaşmanın ardından minibüs durağındaki eşyalar, belediye ekiplerince boşaltılmaya başlandı.

DURAĞIN YIKIMINI SESSİZCE İZLEDİLER

Eşyaların boşaltılmasının ardından dozerlerle yıkım başlatıldı. Durağın yıkımı sırasında minibüsçüler, durağın yıkılmasını sessizce izledi. Yıkımın sonuna kadar hiçbir gerginlik yaşanmazken, kepçe ani bir hareketle minibüs durağının yanında bulunan tuvaleti yıktı.

Bursa'da tuvaleti yıkılan minibüsçüler isyan etti VİDEO

TUVALET YIKILINCA ORTALIK KARIŞTI

Tuvaletin yıkılmasının ardından, "Tuvaletin yıkılmayacağına söz vermiştiniz, neden yıktınız?" diyen minibüsçüler, yıkım ekibine tepki gösterdi. Ekipler ve şoförler arasında yıkılan tuvalet yüzünden kavga çıktı. "İhtiyacımızı nerede gidereceğiz?" diyen şoförler, zabıta ve kepçeye saldırdı. Çıkan arbedeyi polis ve çevik kuvvet ekipleri güçlükle ayırdı. Olaylarda, şans eseri kimse yara almadı.

Bursa'da tuvaleti yıkılan minibüsçüler isyan etti

"TUVALETE GİDECEK BİR YER YOK"

Yıkım hakkında açıklama yapan Çirişhane Minibüs Durağı Başkanı Cahit Kaya, "Bize iyi bir yer vereceklerini, bizim mağdur edilmeyeceğimiz söylendi. Ama şu anda gördüğünüz gibi durağımızı yıktılar. 26 minibüs şoförünün şu anda tuvalete gidecek bir yeri bile yok. Yetkililerden yardım bekliyor, gerekenin en kısa sürede yapılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Bursa'da tuvaleti yıkılan minibüsçüler isyan etti

"BU İNSANLAR SİTELERE DÖNÜP MÜ YAPSINLAR"

Çiftehavuzlar Mahalle Muhtarı Mustafa Süleyman, "Burada 26 tane yıllardır minibüs şoförü var. Şimdi bu insanları sokağa attılar, tuvaletleri yok. Karşıda 400-450 bin liralık siteler var, bu insanlar oraya dönüp de mi tuvaletlerini yapsınlar." dedi.

Bursa'da tuvaleti yıkılan minibüsçüler isyan etti

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