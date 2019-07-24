taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7251
Euro
6.3812
Altın
1426.4
Borsa
102187.52
Gram Altın
262.772

Bursa’da yağmur kaza getirdi: 5 araç birbirine girdi

Yağışlı havada aniden duran otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, iki kişi de hafif yaralandı.

İHA | 24.07.2019 - 15:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde yağışlı havada ani fren yapan otomobile, bir belediye otobüsü arkadan çarptı.

Otobüsün arkasında seyir halinde olan 3 araç da, yerlerin ıslak olmasından dolayı hızlarını alamayarak birbirlerine çarparak durabildi.

ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Bursa’da yağmur kaza getirdi: 5 araç birbirine girdi

Bursa’da yağmur kaza getirdi: 5 araç birbirine girdi

Bursa’da yağmur kaza getirdi: 5 araç birbirine girdi

Bursa’da yağmur kaza getirdi: 5 araç birbirine girdi

Bursa’da yağmur kaza getirdi: 5 araç birbirine girdi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

216
Hakan Atilla ailesine kavuştu

Hakan Atilla ailesine kavuştu

154
Babası Boris Johnson'ı anlattı

Babası Boris Johnson'ı anlattı

221
30 Ağustos'u küçümseyen Alinur Aktaş, kendini savundu

30 Ağustos'u küçümseyen Alinur Aktaş, kendini savundu

358
Uzungöl'deki saldırı turistlerin planlarını etkiledi

Uzungöl'deki saldırı turistlerin planlarını etkiledi

663
Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

78
Ankara'da 16 yaşındaki çocuk damat vuruldu

Ankara'da 16 yaşındaki çocuk damat vuruldu

81
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir