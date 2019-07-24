Bursa’da yağmur kaza getirdi: 5 araç birbirine girdi

Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesinde yağışlı havada ani fren yapan otomobile, bir belediye otobüsü arkadan çarptı.
Otobüsün arkasında seyir halinde olan 3 araç da, yerlerin ıslak olmasından dolayı hızlarını alamayarak birbirlerine çarparak durabildi.
ZİNCİRLEME KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI
Kazada 5 araçta maddi hasar meydana gelirken, 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.
Ardından hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.