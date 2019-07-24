Bursa’da yağmur kaza getirdi: 5 araç birbirine girdi

Şüphelilerin, polise yakalanmamak için müşterilerle aralarında şifre oluşturdukları ve silahlara 'dana' kod adı taktıkları öğrenildi.

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Bursa'da cephanelikle kavgaya gittiler

Kavga etmek için toplanacakları yönünde ihbar alan ekipler, şahısların üzerinden çok sayıda silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.