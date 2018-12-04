Bursa'daki çirkin konutlar yıkılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski Bursa Belediye Başkanı Recep Altepe'nin görevi bırakmasından sonra yeni başkan Alinur Aktaş'a, "Bursa’daki kentsel dönüşüm rezaletine son verin" talimatı vermişti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da bu doğrultuda yapılan çalışmaları anlattı.

"VATANDAŞLARI MAĞDUR ETMEDEN GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

Başkan Alinur Aktaş, vatandaşın ucube olarak tanımladığı şehrin merkezindeki Doğanbey Projesi’ni hak sahibi vatandaşları mağdur etmeden yıkacağını belirterek, “2700 daire, 1 milyarı bulmayan bütçe. Biz şirketleri dahil 4,5 milyar bütçeyi yönetiyoruz. Oradaki vatandaşları üzmeden, onları mağdur etmeden ortak bir akılla ve anlayışla bunu çok rahat gerçekleştirebiliriz” dedi.

TOWER PLAZA YIKILACAK

Aktaş, “Daha minisini inşallah yaşayacağız” diyerek Tower Plaza’nın yıkılacağı sinyalini de verdi.

"NİLÜFER'DE MÜRACATLAR BAŞLADI"

Aktaş, Nilüfer’de kentsel dönüşümle ilgili 150 site sakininin mağduriyetiyle ilgili bir soruya, “Şehir Plancıları Odası, müteahhitler, Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım Belediye Başkanları ve ben defalarca bir araya geldik. Şu andaki bakanımıza gittik. Onların da itiraz etmediği ama bundan sonra da bu uygulamanın yapılmayacağı bir karar alındı. Daha önce kişi başı yaşam alanı 35 metrekare , donatı alanı 17 metrekare oluyordu. Donatı alanının 17 metrekareden 10 metrekareye düşürülmesi konusunda bir defaya mahsus kolaylaştırma kararı çıktı. Bundan sonraki iş müteahhitlerde. Müracatlar başladı. Mütahhitle hak sahipleri arasında yapılmış anlaşma var. Kooperatifler vardı. Bazıları yapmayıp vatandaşı sıkıntıya koymuşlardır. Ticari gelişimden kaynaklanan sorun olursa bizden değil. Şekil olarak bir sıkıntı kalmadığını vatandaşlara duyurmuş olalım” cevabını verdi.

"BURSA TRAFİĞİ KONUŞMAYACAK"

Başkan Aktaş ayrıca şunları dile getirdi: "Ulaşımla alakalı göreve geldiğimizden beri söylüyorum. 2020 sonunda Bursa trafiği konuşmayacak. 2 yıl süre var. Önce akıllı dokunuşlar küçük maliyetlerle olumlu faydalar elde ettik. Bizim modern tekniklerle arge ekibimiz var. Çin’e gittiler. Ulaşımla yatıp ulaşımla kalkıyorlar. 2019’dan itibaren tamamını hayata geçireceğiz. En meşhur proje firmasıyla çalıştık. Hem raylı sistemleri Ulaştırma Bakanlığı’na onaylattırarak çok ilginç şeyler çıktı. Demirtaş’tan Çalı’yı da görebilecek farklı uygulamalar ortaya çıktı.





BÜTÇE GERÇEKLİKLERİ DOĞRULTUSUNDA HAREKET EDECEĞİZ

Sadece belediye gücüyle değil bütçe gerçeklikleri doğrultusunda hareket etmeyi seven bir insanım. Bu millete söz verdiysek; yap işlet devret ve gelir ortaklığı gibi imkanları kullanırız. Gemlik’te kaplıca veya soğuk hava tesisi yapmak bizim neyimize. Hemen devredebiliriz. Biz çevre düzenlemesi ve yer sağlayalım. Gelirimiz olsun. Belediye imkan sağlar. Sıcaksu bölgesiyle ilgili yatırımcı geliyor. Ulaşım konusuyla alakalı Bursa’nın görmediği orijinal projelerimiz var. Hepsini seçim beyannamesinde açıklayacağız“

Şehrin bundan sonra turizmle büyüyeceğinin altını çizen, katma değeri yüksek sanayiyi destekleyeceklerini vurgulayan Aktaş, Mudanya Sahil Projesi’nde de eksiklerin tamamlanmasının ardından müteahhide içeride bekleyen hak edişinin ödeneceğini sözlerine ekledi.