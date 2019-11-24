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Çanakkale'de 146 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık ilçesi açıklarında, lastik bot ile Yunanistan'a gitmeye çalışan 146 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

AA | 24.11.2019 - 13:35..
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nin kuzeyindeki Müsellim Boğazı'nda devriye görevini sürdürüyor.

Ekipler, gece ve sabah saatlerinde lastik botlarla Midilli'ye doğru seyreden üç gruba yönelik operasyon düzenledi.

TOPLAM 146 KİŞİ YAKALANDI

Sahil Güvenlik "TCSG 107" Bot Komutanlığı ekipleri, Ahmetçealtı ve Burunucu mevkisi açıklarında 103 kişiyi alarak Küçükkuyu beldesinde kıyıya çıkardı.

"TCSG KB 4301" Bot Komutanlığı görevlileri de Selviliburun mevkisi açıklarındaki 43 yabancı uyrukluyu aynı yere getirdi.

Çanakkale'de 146 kaçak göçmen yakalandı VİDEO

GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER

Sahil Güvenlik Karakolunda giysi ve yiyecek yardımında bulunulan Afganistan uyruklu 146 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Çanakkale'de 146 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 146 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 146 kaçak göçmen yakalandı

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