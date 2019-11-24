Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ege Denizi'nin kuzeyindeki Müsellim Boğazı'nda devriye görevini sürdürüyor.
Ekipler, gece ve sabah saatlerinde lastik botlarla Midilli'ye doğru seyreden üç gruba yönelik operasyon düzenledi.
TOPLAM 146 KİŞİ YAKALANDI
Sahil Güvenlik "TCSG 107" Bot Komutanlığı ekipleri, Ahmetçealtı ve Burunucu mevkisi açıklarında 103 kişiyi alarak Küçükkuyu beldesinde kıyıya çıkardı.
"TCSG KB 4301" Bot Komutanlığı görevlileri de Selviliburun mevkisi açıklarındaki 43 yabancı uyrukluyu aynı yere getirdi.
Çanakkale'de 146 kaçak göçmen yakalandı VİDEO
GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİLER
Sahil Güvenlik Karakolunda giysi ve yiyecek yardımında bulunulan Afganistan uyruklu 146 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.