Çanakkale'de 146 kaçak göçmen yakalandı

Eskişehir’de bir araya gelen onlarca erkek, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için yürüyüş düzenledi.

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Pilates hocası eşini ayağından vurup, polise teslim oldu

Büyükçekmece’de eşini bacağından ve ayağından silahla vuran pilates hocası, daha sonra polise teslim oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri, eşinin başında bekleyen şüpheliyi gözaltına aldı.