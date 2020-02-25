Çanakkale'de takla atan araç alev aldı

Çanakkale'nin Çan İlçesi’ne bağlı Terzialan Beldesi Süle Mahallesi ile Karakoca Köyü arasında, 10 KT 910 plakalı özel aracı arkadaşından emanet alan Aydın G, sevk ve idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

TAKLA ATAN ARAÇ ALEV ALDI

Takla atan araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Aydın G, olay yerine gelen 112 ekiplerince Çan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç takla attıktan sonra yanmaya başladı. Çan Belediyesi İtfaiye ekiplerinin de yangına müdahale etmesiyle araç söndürülürken, jandarma ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.