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ÇAYKUR ikinci sürgün kotasını belirledi

İkinci kotada ÇAYKUR, üreticilerden aldığı yaş çayı 400 kilograma düşürdü.

AA | 01.07.2019 - 13:46..
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2019 yılının birinci sürgününde ÇAYKUR, üreticilerden dönüm başına 500 kilogram yaş çay alıyordu.

Yapılan değerlendirmeler sonucu kota, birinci sürgündeki yüksek yaş çay alımı da dikkate alınarak dönüme 400 kilogram olarak belirlendi. Organik tarım alanlarında ise kotanın 700 kilogram olduğu açıklandı.

NİTELİĞİNE UYGUN ÜRÜN TOPLANSIN UYARISI

ÇAYKUR Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim, ikinci sürgün yaş çay alımlarının bugün itibarıyla başladığına işaret ederek, üreticilere, evsafına uygun ürün toplanması konusunda dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

KALİTELİ ÇAY ALIMI İÇİN YENİLİK

Çay alım evlerinde Artvin'in Borçka ve Kemalpaşa ilçesinden başlayarak bazı değişikliklere giderek, kaliteli çay alımı için çeşitli konularda yenilik yapacaklarını belirten Alim, birinci sürgünde artan yaş çay kalitesinin ikinci sürgünde çok daha yukarı çıkacağına inandıklarını sözlerine ekledi.

ÇAYKUR ikinci sürgün kotasını belirledi

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