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Cem Yılmaz'dan Reynmen yorumu

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, yeğeni olduğu ileri sürülen Reynmen ile ilgili sorulan sorulara 'takip etmiyorum' şeklinde cevap verdi.

Haber Merkezi | 20.09.2019 - 16:39..
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Kendisi ile röportaj yapmak isteyen bir magazin muhabirini darbetmesiyle karakolluk olan Reynmen ile ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

DAYI- YEĞEN OLDUKLARI İDDİA EDİLDİ

YouTuber olmasının ardından çıkardığı 'Derdim Olsun' ve 'Ela' şarkıları ile rekorları alt üst eden Reynmen'in ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın yeğeni olduğu ileri sürülmüştü.

Cem Yılmaz'dan Reynmen yorumu

CEM YILMAZ'A REYNMEN SORULDU

Dün ise Cem Yılmaz, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Defne Samyeli ile bir mekan çıkışında görüntülendi. Muhabirler ise Cem Yılmaz'ı bulmuşken Reynmen ile ilgili sorular sordu.

"YEĞENİM Mİ"

Bir muhabirin, "Yeğeniniz Reynmen, önceki gün muhabir tokatladı. Bu konuda ne söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusuna Yılmaz, "Yeğenim mi?' dedi.

Cem Yılmaz'dan Reynmen yorumu

"TAKİP ETMİYORUM"

Daha sonra Yılmaz, gazetecilere "Geçmiş olsun. Reynmen'i takip etmiyorum." dedi.

HABERLERİ DOĞRULAMIŞTI

Ancak geçtiğimiz aylarda Reynmen, konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve “Annemin kuzeni. Annemin dayısının oğlu." diyerek Cem Yılmaz’ın yeğeni olduğu doğrulamıştı.

Cem Yılmaz'dan Reynmen yorumu

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