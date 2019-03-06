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Cenevre’de Ferrari gövde gösterisi yaptı

Ferrari, bu yıl 89’uncu kez kapılarını açan Cenevre Otomobil Fuarı’nda, yeni modeli F8 Tributo’yu otomotiv dünyasıyla buluşturdu.

Haber Merkezi | 06.03.2019 - 17:05..
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Cenevre’de Ferrari gövde gösterisi yaptı

İtalyan spor otomobil devi Ferrari, yeni modeli F8 Tributo’yu Cenevre Otomobil Fuarı’nda ilk kez tanıttı. Göz alıcı tasarımı ve üstün özellikleriyle dikkatleri çeken Ferrari F8 Tributo, fuara damgasını vurdu.

Cenevre’de Ferrari gövde gösterisi yaptı

SON 20 YILIN EN İYİ MOTORU ÖDÜLÜNÜ ALDI

488 GTB’nin yerini almaya hazırlanan F8 Tributo’da bulunan 2016, 2017 ve 2018 yıllarında üst üste 3 kez “Engine of the Year” ödülü ve “Son 20 Yılın En İyi Motoru” ödülüne layık görülen 3902 cc hacmindeki turbo beslemeli motor, tam 720 HP güç üretiyor.

Otomobiller Cenevre’de görücüye çıktı- FOTO GALERİ

EN HIZLI OTOMOBİL

Gelmiş geçmiş en hızlı otomobillerden biri olan Ferrari F8 Tributo, yerini aldığı modele göre yüzde 10 iyileştirilmiş aerodinamik özellikler, 50 HP daha güçlü olan motoru ve 40 kg daha hafif karoseriyle farkını ortaya koyuyor.

Cenevre’de Ferrari gövde gösterisi yaptı

Ferrari F8 Tributo Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı VİDEO

DİREKSİYON SİMİDİNİN ÇAPI KÜÇÜLDÜ

Otomobilin sürücü ile olan iletişimini kuvvetlendirmek için gerçekleştirilen değişiklikler de Ferrari mühendisliğinin en güncel yansıması olarak ayrıca önem kazanıyor.

Bu çalışmalar kapsamında otomobilin direksiyon simidinin çapı küçültülürken, FDE+ ve güncellenmiş elektronik yardımcılar sayesinde F8 Tributo konfor ve güvenlik seviyesi artırılmış bir süper otomobil olarak da öne çıkıyor.

Cenevre’de Ferrari gövde gösterisi yaptı

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