Ceren Hindistan: Hafızamı sildirdim

Oyuncu Ceren Hindistan da, trans manyetik stimülasyon (TMS) tekniği sayesinde üzücü olayları unuttuğunu açıkladı.

"DÜŞÜK DOZDA 5 SEANS YAPTIRDIM"

Hindistan, şunları söyledi: "Kızımın hastalığı beni çok yordu. Psikiyatristler faydalı olmadı. Kafama bone takıp elektrik akımı verdiler. Düşük dozda 5 seans yaptırdım. Bana iyi geldi ama hiçbir şey hatırlamayanlar da varmış. Kimseye tavsiye etmem."

HOLLYWOOD KLASİĞİ

Hafıza sildirmek Hollywood filmlerinin sık sık başvurduğu bir konu. Sil Baştan ve Paycheck, o filmlerden ikisi.