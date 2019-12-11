taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8067
Euro
6.4413
Altın
1463.3
Borsa
108011.45
Gram Altın
273.295
Bitcoin
41817.08

Ceren Hindistan: Hafızamı sildirdim

Kızı Arya’nın hastalık sürecinde sıkıntılı günler geçiren Ceren Hindistan, TMS adlı teknikle hafızasını sildirdi.

Haber Merkezi | 11.12.2019 - 08:36..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

Oyuncu Ceren Hindistan da, trans manyetik stimülasyon (TMS) tekniği sayesinde üzücü olayları unuttuğunu açıkladı.

Ceren Hindistan: Hafızamı sildirdim

"DÜŞÜK DOZDA 5 SEANS YAPTIRDIM"

Hindistan, şunları söyledi: "Kızımın hastalığı beni çok yordu. Psikiyatristler faydalı olmadı. Kafama bone takıp elektrik akımı verdiler. Düşük dozda 5 seans yaptırdım. Bana iyi geldi ama hiçbir şey hatırlamayanlar da varmış. Kimseye tavsiye etmem."

HOLLYWOOD KLASİĞİ

Hafıza sildirmek Hollywood filmlerinin sık sık başvurduğu bir konu. Sil Baştan ve Paycheck, o filmlerden ikisi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

Mehmetçik kar yağışı altında vatan nöbetinde

144
Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

Nobel Edebiyat Ödülü soykırım destekçisi yazara verildi

80
Tesisleri devretmeyen belediye başkanına hapis cezası

Tesisleri devretmeyen belediye başkanına hapis cezası

38
Roman vekiller TBMM'de tartıştı

Roman vekiller TBMM'de tartıştı

26
Balıkesir'de deprem anı güvenlik kamerasında

Balıkesir'de deprem anı güvenlik kamerasında

47
İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı

İkiye bölünen araçtan yürüyerek çıktı

44
Genç yıldız Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

Genç yıldız Ansu Fati, Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçti

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir