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Ceren Özdemir'in katili hakkında istenen ceza belli oldu

Katil Özgür Arduç'un bir kez ağırlaştırılmış, iki kez de müebbet haois cezası istendi.

DHA | 13.12.2019 - 14:45..
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Ceren Özdemir'in katili hakkında istenen ceza belli oldu

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları 3. Sınıf Öğrencisi Ceren Özdemir'i girişinde bıçaklayarak öldüren ve yakalandığı sırada, kendisini yakalayan iki polis memurunu da bıçakla yaralayan şüpheli Özgür Arduç hakkında, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Canavarca Hisle Kasten Öldürme” ve “Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürmeye Teşebbüs (iki kez)” suçlarından Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne iki ayrı iddianame ile kamu davaları açıldı.

İNDİRİM YOK

İddianamelerde şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanmaması talep edildi.

Ceren Özdemir'in katili hakkında istenen ceza belli oldu

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