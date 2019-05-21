Çernobil Nükleer Santrali’ne izinleri olmadan girdiler

Ukrayna’nın Pripyat şehrinde bulunan Çernobil kasabasına kurulan Çernobil Nükleer Santrali, Sovyetler Birliği döneminde 1986 yılında deney yapıldığı sırada patlamıştı.

Özel izinler dışında giriş yasak olduğu halde içeriye sızan iki genç tutuklandı.

YASAK NÜKLEER SANTRAL BÖLGESİNE GİRDİLER

Dünya tarihinin en büyük nükleer faciası olarak tarihe geçen olayın etkilerinin hala sürmesi nedeniyle Ukrayna tarafından, özel izinler haricinde Çernobil kasabasına girişler yasaklanmıştı. Bu yasağa rağmen 2 Amerikalının, kasabaya gizlice girdiği öğrenildi. Ukrayna Polisi’ndan yapılan açıklamada, devriye gezen bir polisler tarafından kasabanın içerisine girmiş olan 2 kişinin tespit edildiği belirtildi. Polisler, hemen kişileri yakalayarak ekip aracına bindirdi. Karakola gönderilen 2 kişinin ifadesi alınmaya başlandı.

AMERİKAN VATANDAŞI OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI

Ukrayna polisi tarafından yapılan basın duyurusunda, gözaltına alınan 1’i kadın 2 kişinin kimlik sorgularında Amerikan vatandaşı oldukları ve ABD’nin San Diego eyaletinden Ukrayna’ya geldikleri, yakalanan kadının 21 yaşında, erkeğin ise 42 yaşında olduğu açıklandı.

TUTUKLANDILAR

Yakalananların sağlık kontrolleri ve ifadelerinin alınmasının ardından cezaevine gönderildiği açıklanırken, olayla ilgili Amerikan makamlarıyla ilişkiye geçildiği aktarıldı.



