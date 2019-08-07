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Çeşme ile Atina feribot seferleri iptal edildi

Çeşme ile Atina'nın Lavrion Limanı arasında 30 Haziran'da mehterli törenle başlayan feribot seferleri, teknik nedenlerden dolayı ertelendi.

Haber Merkezi | 07.08.2019 - 11:37..
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Turizmin gelişmesine katkı sağlayacağı, ihracat açısından büyük önem taşıdığı, yolcu taşımacılığının yanı sıra yaş sebze ve meyve, balık gibi ürünlerin Avrupa'ya ulaşmasını kolaylaştıracağı ve Çeşme Limanı'ndan ayrıldıktan 7 saat sonra Atina Lavrion Limanı'nda olacağı vurgulanarak 30 Haziran tarihinde başlayan seferler kaldırıldı.

MEHTER TAKIMIYLA BAŞLAMIŞTI

Çeşme Ulusoy Limanı'ndan mehter takımlı bir tören yapılmasının ardından başlayan seferler için firma, seferlerin önce 30 Temmuz tarihine, daha sonra da 7 Ağustos tarihine kadar durdurulduğu açıklamıştı.

VATANDAŞLARA MESAJ GÖNDERİLDİ

Son gelişmeler ışığında 'teknik nedenlerle' durdurulduğu belirtilen seferlerin sonlandırıldığı ve şirketin tasfiye sürecine girdiği, feribot bileti alan vatandaşlara mesaj gönderilerek duyuruldu.Çeşme ile Atina feribot seferleri iptal edildi

"KAPASİTE YETERSİZLİĞİ NEDENİYLE OLUŞAN ZARAR KARŞILANMAZ BOYUTLARA GELDİ"

Feribot bileti alan vatandaşlara Türkçe ve İngilizce olarak gönderilen mesajda şöyle denildi: "30 Haziran 2019 tarihi itibariyle başlattığımız Lavrion-Çeşme feribot hattımızda, kapasite yetersizliği nedeniyle oluşan zarar karşılanamaz boyutlara geldiğinden, seferler sonlandırılmış ve şirket tasfiye sürecine girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Bilet iadeleri için lütfen kullandığınız kartın bankasına müracaat ediniz."

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