CHP Aydın Milletvekili Yıldız, grupta Kılıçdaroğlu'nun konuşacağını söyledi

CHP'de mutlak butlan kararı sonrası sular durulmuyor.

Mutlak butlan kararı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna yeniden oturdu.

Özgür Özel ve ekibi de görevden alındı.

Ancak CHP'de bu kez grup toplantısına kimin başkanlık edeceğine yönelik tartışmalar yaşanmaya başladı.

KILIÇDAROĞLU KONUŞACAK

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşacağını belirtti.

"TABİİ Kİ KONUŞACAK"

Yıldız, gazetecilerin soruları üzerine, Kılıçdaroğlu'nun partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda konuşup konuşmayacağına ilişkin "Tabii konuşacak." dedi.

"ÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Kılıçdaroğlu'nun "kürsüye çağırılmayacağı" iddiasına yönelik Yıldız, "Öyle bir şey olmaz, merak etmeyin." ifadesini kullandı.

GRUP BAŞKANLIĞI TARTIŞMASI

Kılıçdaroğlu tarafı, grup toplantısında Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapması gerektiğini savunuyor.

Diğer yandan mutlak butlan kararı sonrası CHP milletvekillerince yapılan oylama sonucunda yeniden CHP'nin TBMM grup başkanlığına seçilen Özgür Özel de grup başkanının kendisinde olduğunu öne sürüyor.

Kararın ardından ilk kez geçen hafta yapılan CHP grup toplantısında Özel konuşma yaptı.

ÖZEL TARAFINDAN ALTERNATİF TOPLANTI

Özgür Özel ve destekçilerinin ise salı günü CHP'nin TBMM'deki grup toplantısı salonunda yapılacak grup toplantısına katılmayacağı belirtiliyor.

Özel'in TBMM bahçesinde alternatif grup toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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