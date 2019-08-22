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CHP Denizli'de su zammına tepki gösterdi

CHP İl Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi önünde içme suyuna yapılan yüzde 20'lik zammı protesto etti.

DHA | 22.08.2019 - 19:06..
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Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin içme suyuna yaptığı yüzde 20'lik zammın ardından CHP İl Başkanlığı'nca eylem düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi önünde yapılan açıklamaya, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Merkezefendi Belediye Başkanı CHP'li Şeniz Doğan, CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, ilçe örgütleri ve halk katıldı.

Eylemde yer alanlar, slogan atmadan ellerinde taşıdıkları dövizlerle su zammını eleştirdi.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Burada açıklama yapan CHP İl Başkanı Mahir Akbaba, su zammının CHP ve İYİ Parti'nin ret oylarına rağmen AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildiğini söyledi. Su zammının geri çekilmesi çağrısı yapan Akbaba, "Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi'nin oy çokluğuyla aldığı su zammı kararını iptali için Denizli İdare Mahkemesi'ne dava açılmıştır. Hemşerilerimizin içi rahat olsun. Onların adına fahiş zamdan geri dönülene dek, bu sürecin takipçisi olacağız. Sade bir vatandaş olarak soruyorum. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan seçimden önce zam yok demişti. Ülkemizin birçok belediyesinde su ücretleri düşürülürken, yüzde 20'lik zam kararı neyin bedelidir. Ekonominin dibe vurmasını biz vatandaşlara fatura edemezsiniz. 1 Ağustos'tan itibaren tarifelere yansıtılan su zammı kararını, derhal iptal ediniz." dedi.

CHP Denizli'de su zammına tepki gösterdi

CHP Denizli'de su zammına tepki gösterdi

CHP Denizli'de su zammına tepki gösterdi

CHP Denizli'de su zammına tepki gösterdi


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