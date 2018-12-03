CHP: İstanbul'u Paris yapacağız

CHP'de seçime yönelik çalışmalar devam ediyor. Partinin haftalık MYK toplantısı sonrasında açıklama yapan Faik Öztrak, "Belediyeleri Londra, Paris gibi yapacağız" dedi.

PARİS GİBİ OLACAK

Henüz geçen gün Paris'e giden CHP, mevcut durum değerlendirmesini yaptıkları toplantının ardından yerel seçimlere ilişkin yaptıkları açıklamada, "İstanbul'u Paris gibi, Londra gibi yapacağız" diyerek "Sözde hizmet" vaadinde bulundu.

CHP'li sözcü: Paris'te ne hizmet varsa bizde de olacak VİDEO

"DAHA İYİ HİZMET"

Öztrak "Londra'da, Paris'te, Berlin'de, New York'da, Paris'te ne hizmet varsa bizim belediyelerimizde daha iyisini vermeye çalışacağız, bu hizmete talibiz" dedi.

Paris, mevcut durumda 17 gündür eylemciler ve polis şiddetiyle yakılıp yıkılıyor.