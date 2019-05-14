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CHP Saadet seçmenini inceledi

CHP'nin araştırması Saadet Partisi'nin "Tabanımız CHP'ye oy vermez" kaygısını doğruladı.

Haber Merkezi | 14.05.2019 - 07:54..
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CHP Saadet seçmenini inceledi

Saadet Partisi, YSK'nın İstanbul seçimlerini yenileme kararına tepki göstermişti. Ekrem İmamoğlu'na haksızlık yapıldığını düşünen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İstanbul adayını çekip çekmeme konusunda kararsız kaldı.

PARTİ İÇİNDE TABAN OY VERMEZ KAYGISI

Parti içinde yapılan toplantılarda Saadet'e oy veren tabanın CHP'ye ne olursa olsun oy vermeyeceği yönünde yorumlar yapılmıştı. Bu durum parti içinde kafa karışıklığına neden oldu. Karamollaoğlu, İmamoğlu lehine adaylarını çekip çekmeyeceğini henüz açıklamadı.

CHP Saadet seçmenini inceledi

CHP'NİN ARAŞTIRMASI DOĞRULADI

CHP'nin yaptığı araştırmalar bunu doğrular nitelikte. CHP, seçmene yönelik yaptığı incelemede Saadet'e giden oyların AK Parti'den giden tepki oyları olduğunu tespit etti.

CHP'nin araştırmasına göre AK Parti'den memnun olmayan seçmen Saadet Partisi'ne oy verdi ancak bir sonraki tercih olarak CHP değil yine AK Parti ortaya çıkıyor. Bu durumda CHP'nin aday çıkarmama konusunda Saadet Partisi'ne fazla ısrarcı olmayacağı belirtiliyor.

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