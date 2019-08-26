Ereğli ilçesinde yakıtı bitip yolda kalan ve kamyonun arkasında halatla çekilen otomobile tır çarptı.

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CHP'den Ahmet Türk'e destek ziyareti

Terörle bağlantısı olduğu gerekçesiyle görevden alınan Ahmet Türk'ü ziyaret eden CHP'li vekiller, "Dayanışma için Mardin'deyiz" dedi.