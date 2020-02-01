CHP'den İmamoğlu'nun tatiliyle ilgili açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum Palandöken'de yaptığı tatil çok tartışırken partisi İmamoğlu'na sahip çıktı.

Dün TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekili İmamoğlu'nun tatilini değerlendirdi.

"BABALIK GÖREVİ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun deprem bölgesi ziyaretinin ardından Erzurum'da tatil yaptığının anımsatılması üzerine Engin Altay, "İmamoğlu'nun, Elazığ depremiyle ilgili olarak görevini yerine getirdiği kanaati taşıyorum. Bir baba olarak çocuklarına karşı görevini yerine getirmek için çocuklarının arzusu üzerine Erzurum ziyaretini yanlış bulmuyorum. Koşu bandında yürümek ile kayak yapmak, ikisi de spordur. Çocuklarının gözüne baka baka hayır gidemeyiz demesini beklememek lazım, çok insani bir durumdur." karşılığını verdi.