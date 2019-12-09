CHP'li belediye Atatürk heykelini kaldırma kararı aldı

İzmir'in Urla ilçesinde sergilenen Atatürk heykeli, renkli yapısıyla diğer heykellerden ayrılıyordu.

Kamuoyunda tepkilere neden olan heykelle ilgili Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz'dan açıklama geldi.

CHP'li başkan, Atatürk heykelinin kaldırılması için gereken talimatları verdiğini duyurdu.

Başkan Burak Oğuz, "Basın yayın organlarında ve İnternet sitelerinde yer alan eleştirilere konu Atatürk Heykeli ile ilgili işletme sahibi ile görüşme sağlanmış ve gün içerisinde kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadelerini kullandı

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