CHP'li Çat Belediye Başkanı'nın şaşaalı odası

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Erzurum'daydı. Kılıçdaroğlu, şehirde CHP'li Çat Belediyesi'nin toplu açılış törenine katıldı.
KILIÇDAROĞLU, İSRAFA KARŞI OLALIM DİYE SESLENDİ
Konuşmasında, belediye başkanlarının kul hakkı yememesi gerektiğinden, harama israfa karşı olması gerektiğinden bahseden CHP Lideri, Çat Belediye Başkanı'nı da makamında ziyaret etti.
BELEDİYE BAŞKANI'NIN ABARTILI ODASI
Ziyarette çekilen fotoğraflarda ise Başkan Ahmet Hikmet Kılıç'ın makam odasındaki, mobilya ve dekorasyonun şatafatı dikkat çekti.