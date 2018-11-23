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CHP'li Tanal: Öğretmen ve milletvekili maaşı aynı olsun

Atatürk'ün, milletvekili maaşlarıyla ilgili, öğretmen maaşlarını geçmesin sözünü hatırlatarak "Atatürk'ün izinden gidiyoruz" diyen Tanal öğretmen maaşlarının 17.291 liraya çıkarılmasını istedi.

Haber Merkezi | 23.11.2018 - 11:41..
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CHP'li Tanal: Öğretmen ve milletvekili maaşı aynı olsun

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Atatürk'ün "Paşam, vekil maaşlarını ne kadar yapalım?" sorusuna, "Öğretmen maaşlarını geçmesin." dediğini anlatarak kanun teklifi verdi.

CHP'Lİ VEKİLİN PARLAK FİKRİ: VEKİL MAAŞI DÜŞMESİN ÖĞRETMEN MAAŞI ARTSIN

Teklif, milletvekili ile öğretmen maaşlarının eşitlenmesiyle ilgili ancak 17.291 lira olan milletvekili maaşının düşürülmesi yerine CHP'li vekilin parlak bir fikri var: 3.290 lira olan öğretmen maaşı da milletvekili maaşı kadar olsun...

CHP'li Tanal: Öğretmen ve milletvekili maaşı aynı olsun

"ATATÜRK'ÜN GÖSTERDİĞİ YOLDAN YÜRÜYORUZ"

Atatürk’e milletvekili maaşlarının ne olması gerektiği sorulduğunda, “Öğretmen maaşını geçmesin” dediğini kaydeden Tanal, “Biz de Atatürk’ün gösterdiği yoldan yürüyerek öğretmen maaşlarının milletvekili maaşlarıyla aynı olması için kanun teklifini verdik." dedi.

Tanal, "Bu vesileyle öğretmenlerimizin sosyal-kültürel açıdan hak ettikleri yere gelmeleri, ekonomik refaha ulaşmaları, bunun sonucu olarak kendilerine olan güvenlerinin artması ve yetiştirdikleri evlatlarımıza da huzur ve refah ile eğitim vermelerini amaçladık." diye sözlerine devam etti.

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