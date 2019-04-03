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CHP'li Tanal oyların üzerine yatarak nöbet tuttu

Görevimin başındayım diyen Mahmut Tanal, oy çuvallarının üzerine yatarak, "Ümraniye’de seçim itirazları nedeniyle sandıkların içeriğinin değiştirilmemesi için nöbetçiyim." dedi.

Haber Merkezi | 03.04.2019 - 17:32..
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CHP'li Tanal oyların üzerine yatarak nöbet tuttu

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, gerilimin yüksek olduğu İstanbul'da oyların üzerinde nöbet tuttu.

Tanal, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sandıkların içeriğinin değiştirilmemesi için nöbetçi olduğunu belirtti.

"NÖBETÇİYİM"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Twitter hesabından, "Ümraniye'de seçim itirazları nedeniyle sandıkların içeriğinin değiştirilmemesi için nöbetçiyim. Görevimin başındayım" dedi.

Tanal, oyların bekletildiği spor salonundan da fotoğraflar paylaştı.

CHP'li Tanal oyların üzerine yatarak nöbet tuttu

CHP'li Tanal oyların üzerine yatarak nöbet tuttu

CHP'li Tanal oyların üzerine yatarak nöbet tuttu

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